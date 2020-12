Le report de la 4è édition des élections professionnelles nationales au mois de janvier 2021 est bien acté. Mais, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) reste en éveil contre «les manœuvres du gouvernement pour imposer les centrales de son choix aux travailleurs ». Dans un communiqué en date de ce lundi 21 décembre 2020, la direction de campagne de la CSTB fustige l’entêtement du gouvernement à faire recours à un autre expert estonien afin de maintenir le vote électronique pour ces élections professionnelles au Bénin.

Pour la direction de campagne que dirige Julien Adjinda, «le recours à un expert estonien ne peut rendre crédible le vote électronique ». Elle rappelle les difficultés de connexion internet, et surtout les nombreuses zones non couvertes par les réseaux mobiles GSM dans le pays. Il y a aussi le fait que les régions frontalières avec les pays voisins sont sous l’influence des réseaux GSM étrangers. Et donc, «s’entêter à vouloir imposer un vote à l’aide des téléphones Android dans les conditions actuelles de notre pays relève plus d’une machination frauduleuse et d’un sabotage des élections professionnelles en vue de nommer des représentants illégitimes et illégaux aux travailleurs ». Pour la CSTB, les griefs contre le vote électronique restent intacts et ne changent pas, même avec «le recours à un expert estonien ». Au contraire, «il vient renforcer le sentiment des travailleurs et de la CSTB que le gouvernement s’accroche à sa machine de fraude ».

Transparence du scrutin

Car, «un simple changement de prestataire ne suffit pas pour garantir la transparence d’un mode de scrutin opaque qui n’offre aucune garantie de contrôle des votes émis ». Cette centrale a toujours motivé le rejet du vote électronique par «l’impossibilité du contrôle du vote de l’électeur suite à l’absence de tout objet matériel de son vote, la sujétion du contrôle au seul commanditaire qu’est le gouvernement, la volonté du Président de la République de remettre en cause unilatéralement les règles du jeu au cours du jeu, sans occulter la violation du droit de vote des travailleurs à cause de l’absence et des difficultés de connexion au réseau Internet dans notre pays ». Alors, la direction nationale de campagne de la CSTB continue d’appeler les travailleurs et leurs comités électoraux à se mobiliser en vue des actions contre la fraude et pour faire gagner la CSTB.