Un miracle de Noël ? C’est en tout cas, la façon dont cet incident tragique à vu d’œil, a été interprété. En effet, un chien de race berger allemand, a survécu au plus terrible des accidents, survenu dans un motel situé au cœur de la Floride. Ce dernier a été jeté du balcon par sa maîtresse. Blessé, il a toutefois pu compter sur les secours pour s’en sortir.

Une femme suicidaire a appelé les autorités, afin d’évoquer ses envies morbides. Sur place, une représentante des forces de l’ordre du comté de Volusia a tenté de discuter avec la femme. Elle monte ainsi au second étage de la résidence, afin d’entamer le dialogue, mais n’obtient aucune réponse durant quelques minutes.

Un chien jeté par le balcon, s’en sort

Au moment d’ouvrir, la femme se rue sur son chien, le saisit et le jette depuis le balcon du second étage. Rapidement, Allison Murphy est interpellée. Mais les regards se tournent désormais vers le chien. Heureusement, le canidé se porte bien et n’a rien de cassé. Après avoir eu très peur et tenté de s’enfuir, le berger allemand a finalement été retrouvé.

Un véritable “Miracle”

Aujourd’hui, son ancienne maîtresse est actuellement en détention pour cruauté animale et résistance à un officier, sans violence. En ce qui concerne le chien, rebaptisé « Miracle », il ne nous reste plus qu’à espérer qu’il se retrouve, dans les jours à venir, dans une nouvelle famille un peu plus chaleureuse.