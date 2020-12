Les dernières confidences qui ont été faites par l’ancien président américain sur ses préférences musicales n’ont pas manqué de susciter des réactions. Le rappeur Eminem dont le titre « Lose Yourself » est cité comme l’une des chansons ayant accompagné Barack Obama lors de sa campagne présidentielle en 2008 n’a pas manqué de remercier le 44ème président. Le rappeur s’est juste contenté de partager la vidéo avec un emoji symbolisant un sentiment de gratitude.

Une promotion de “A promised Land”

En effet, le prédécesseur de Donald Trump avait laissé voir la semaine dernière sur le réseau social Instagram une série de vidéos. Il était revenu en effet sur son passage à la Maison-Blanche et faisait également la promotion de son dernier livre paru sous le titre de « A promised Land ». Dans l’un des vidéo, l’ancien président américain expliquait notamment que comment il faisait recours à certains moments au rap

“Je le suis souvent tourné vers la musique”

« Quand j’avais besoin d’inspiration pour la campagne présidentielle, je me suis souvent tourné vers la musique », indique-t-il dans un premier temps. « C’est le rap qui m’a mis la tête au bon endroit. Deux chansons en particulier : «My 1st Song» de Jay-Z et «Lose Yourself» d’Eminem, a poursuivi l’ancien président américain. « Les deux visaient à défier les chances et à tout mettre en jeu », avait martelé Barack Obama.