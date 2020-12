Le plus haut-gradé du Pentagone, le général Mark Milley, a estimé que l’armée américaine devrait passer à une étape supérieure dans le domaine des nouvelles technologies, afin de maintenir sa supériorité militaire envers la Chine. Il a fait cette déclaration, hier jeudi 03 décembre 2020, au cours d’un forum sur la défense. A l’en croire, les missiles guidés, les satellites de communication les drones ainsi que certains équipements robotisés, et ceux qui savent bien les utiliser seront décisifs en cas de guerre.

« Ils voudraient non seulement rattraper mais dépasser et dominer » les États-Unis

Mark Milley a déclaré qu’« on peut voir le monde aujourd’hui comme jamais auparavant », tout en ajoutant qu’ « on peut localiser, suivre, identifier et si on peut voir, maintenant que l’on a des armements de précision de longue portée, on peut frapper. C’est fondamental et ça a un énorme effet sur l’avenir du combat ». D’après le chef d’Etat-major de l’armée américaine, il faudra attendre une dizaine ou une quinzaine d’années pour voir les armes robotisées se généraliser. Cependant, il a indiqué que la Chine développe rapidement ce genre de technologies. « Ils voudraient non seulement rattraper mais dépasser et dominer » les États-Unis et « être capables de nous battre dans des conflits armés d’ici le milieu du siècle » a-t-il estimé.

Il recommande la mobilisation des unités dans plusieurs pays

L’autorité américaine a cependant précisé qu’il ne fait pas allusion à une guerre imminente entre les USA et la Chine. « Je ne dis pas qu’on va faire la guerre à la Chine, nous voulons empêcher une guerre avec la Chine, et nous allons devoir investir dans les capacités militaires pour empêcher que cela arrive » a déclaré le général Mark Milley. En outre, pour empêcher la Chine de contrôler l’ouest du pacifique s’il y a conflit, ce dernier a recommandé que les Etats-Unis mobilisent plusieurs unités, en Australie, au Vietnam et aux Philippines. Selon lui, ces dernières devraient être dotées de missiles de longue portée capables de cibler les navires chinois.