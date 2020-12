En France, la population manifeste actuellement contre les violences policières. Le président de la République Emmanuel Macron lui-même a fini par admettre le fait. Toutefois les policiers subissent également des attaques de la part des populations. Dans la nuit de ce vendredi à samedi, des policiers de Grenoble (Isère) ont encore été attaqué par un automobiliste.

Alors qu’ils tentaient de contrôler le conducteur d’une Renault Clio dans le quartier Hoche, le chauffard a refusé d’obtempérer et a foncé tout droit sur les forces de l’ordre. Les fonctionnaires ont riposté en ouvrant le feu et ont tiré à plusieurs reprises sur le véhicule. Les coups de feu n’ont pas suffi pour arrêter le conducteur qui a continué sa course en disparaissant avec ses deux passagers à bord.

Une enquête en cours

Dans la foulée, deux fonctionnaires ont été grièvement blessés au cours de l’incident. Le chauffard a roulé par ailleurs sur le pied de l’un des policiers. Un peu plus tard, la Renault Clio a été retrouvée sur la place André Malraux sans aucun occupant. D’après le procureur de la République, aucune trace de sang n’a également été trouvée dans le véhicule, signe que l’un d’entre les occupants serait blessé. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale.