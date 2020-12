C’est une déclaration que les policiers ont pris très au sérieux. Une jeune femme leur a dit qu’elle était en contact avec quatre terroristes et que des bombes allaient bientôt explosées. Les faits rapportés par le site Actu 17 se sont déroulés dans la rue du Moulin à Mazamet, une commune française du Tarn. Les policiers étaient intervenus dans une querelle entre une femme de 43 ans et deux autres personnes dont la fille en question. « Je suis en contact avec quatre terroristes depuis plusieurs mois, j’ai perdu mon meilleur ami de 15 ans et je vais le venger » a-t-elle lancé aux policiers quand ils approchaient.

La justice a demandé une nouvelle expertise psychiatrique

C’était aux yeux de la loi un acte d’apologie du terrorisme. Les agents ont tenté de l’interpeller sans succès. Elle réussit à prendre la poudre d’escampette en criant plusieurs fois : « Sur le coran , je vous jure que les bombes vont exploser ». Sa cavale ne durera pas longtemps. Les policiers réussiront finalement à l’arrêter aux environs de 22h 30. Elle sera placée en garde à vue et traînée devant le tribunal judiciaire de Castres le mardi 15 décembre dernier. Son jugement en comparution immédiate pour apologie du terrorisme a été reporté au 18 janvier 2021.

Pour vérifier si ses propos ne sont pas dus à une déficience psychologique, elle a été lors de ses auditions confrontée à un expert psychiatre. Mais la jeune femme a refusé de s’exprimer devant le spécialiste. La justice a demandé une nouvelle expertise psychiatrique. Pour l’instant, la prévenue reste en détention provisoire. Une enquête menée par la sûreté urbaine est en cours.