Un Français a été condamné après avoir tué un coq. En effet, ce lundi 7 décembre 2020, la justice française a tranché en faveur de Sébastien Verney, dont le coq a été tué par son voisin. Ce dernier, Gérard A., un sapeur-pompier professionnel âgé de 47 ans vivant dans la commune de Vinzieux située dans le département de l’Ardèche a écopé de cinq mois de prison avec sursis. Aussi, a-t-il été interdit de porter une arme durant une période de 3 ans.

Le chien faisait trop de bruit

Au cours de sa comparution, le condamné a fait part de ses regrets et a demandé pardon pour avoir tué le coq, Marcel. Selon lui, il s’agit d’ « un geste idiot », tout en évoquant un conflit de voisinage qui était devenu invivable au fil des années. « Je travaille en poste, je n’arrivais plus à me reposer » a-t-il ajouté. Notons que les deux voisins s’insultaient régulièrement et une série de situations avait fait déborder le vase qui semblait plein. Ainsi, un écobuage avait dégradé le trampoline des enfants de Gérard A. et le chien de son voisin faisait beaucoup trop de bruit. Pour se venger donc, le sapeur-pompier avait versé de l’eau salée sur le potager de Sébastien Verney et a par la suite tué son coq grâce à un fusil. Cependant, il n’avait pas remarqué que son voisin avait installé une caméra de vidéosurveillance qui avait capturé toute la scène.

A en croire l’accusé, « l’idée, c’était de faire disparaître le coq et qu’ils pensent que le renard est passé par là ». De son côté, Sébastien Verney a fait part de sa déception. « Nous avons été profondément choqués que l’on détruise notre potager et que l’on tue notre cher coq. Ma fille de 7 ans n’ose plus aller jouer près de la balançoire. Elle a peur de mourir » a-t-il déclaré.