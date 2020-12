Des parents de nationalité roumaine qui obligeaient leurs enfants à aller voler dans le métro parisien ont été condamnés. Dans une interview accordée à un média français, un représentant du tribunal de la ville de Lasi, au nord-est de la Roumanie, a fait savoir qu’une peine totale de 60 ans de prison a été requise à l’encontre de ces neuf accusés. Ces derniers ont tous été jugés pour trafic d’enfants et association de malfaiteurs.

Les enfants s’attaquaient aux touristes

L’affaire avait commencé à partir du moment où des enfants, âgés de 11 à 18 ans et enrôlés dans des groupes de vols, sévissait dans le métro de paris. Ils s’attaquaient le plus souvent aux touristes de passage en France. Les adolescents s’étaient également faits remarquer lors de l’Euro de football en 2016 et pendant la conférence sur le climat (cop-21) à la fin-2015. La situation avait donc amené les autorités françaises à entreprendre une collaboration avec leurs homologues roumains en janvier 2017.

Une vingtaine de Roumains avaient été condamnés

Il a par la suite fallu six mois pour que les forces de l’ordre mettent la main sur un vaste réseau de trafiquants d’enfants, dont les suspects sont des parents d’enfants, qui se trouvaient en Italie, en Espagne, en Roumanie et en France. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire défraie la chronique dans la presse française. En effet, une vingtaine de membres de ce clan roumain avait été interpellée et condamnée en 2019, pour des faits similaires.