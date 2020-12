Ce mardi 8 décembre, un hélicoptère de Service aérien français a eu crash à proximité de la commune d’Albertville en Savoie. Selon les informations rendues publiques par la préfecture, six personnes étaient à bord de l’accident lors de l’accident. Pour l’instant, rien ne renseigne véritablement sur l’état de santé des passagers de l’appareil ou encore s’il y a eu des survivants. L’accident serait survenu dans la soirée vers 19 heure, a fait remarquer la préfecture qui précise que c’est à cette heure que le pilote a donné l’alerte.

1.800 mètres d’altitude

L’appareil volait à 1.800 mètres d’altitude. « Un hélicoptère de Service aérien français, s’est écrasé vers 19h00 avec à son bord quatre membres du SAF et deux secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonvillard », a confié la préfecture aux médias. Elle précise que plusieurs équipes sont mobilisées pour voler au secours des victimes de l’accident. Mais les mauvaises conditions météorologiques ne permettent pas un accès au lieu de l’accident par voix aérienne.

Des recherches toujours en cours

Plusieurs dizaines de personnels sont engagées dans les opérations de recherche et de secours. Notons que le Service aérien français fonctionne en France depuis plusieurs décennies. Plus de quarante hélicoptères sont utilisés par cette structure dans les opérations d’évacuations sanitaires et du secours sur piste dans les stations de ski, du transport de matériel et de marchandises en montagne.