Plus de peur que de mal pour ces quatre consommateurs réguliers de drogue. Originaires de la Gironde, ils ont eu la mauvaise idée de prendre un puissant cannabis appelé MDMB-4en-PINACA. La drogue de synthèse a fait son effet, et les quatre hommes se sont retrouvés à l’hôpital. Selon le Centre d’addictovigilance de Bordeaux, ce cannabinoïde de synthèse décuple la puissance des effets du THC, le cannabinoïde le plus abondant et le plus présent dans la plante de cannabis.

« Les effets apparaissent à des doses particulièrement faibles (une bouffée de cigarette suffit), cela explique d’ailleurs qu’ils soient utilisés en pulvérisation sur de l’herbe vendue pour du cannabis » ajoute le Centre d’addictovigilance. Les médecins ont pu constater chez les quatre infortunés, des vomissements, des nausées, des hallucinations, un malaise, de la tachycardie avec hypotension, un sentiment de mort imminente ou encore une amnésie. Des symptômes qui se présentent rarement chez les consommateurs réguliers de cannabis.

Une drogue qui aurait déjà causé des décès

Selon le quotidien régional Sud-Ouest qui a rapporté l’information, ces girondins auraient pu mourir parce que cette drogue de synthèse apparue en Europe en 2017 aurait déjà causé des décès du fait de sa dangerosité. Pour rappel, c’est le laboratoire de pharmacologie toxicologie du CHU de Bordeaux qui a analysé l’herbe consommée par les quatre individus. Il a découvert dans cette plante le « MDMB-4en PINACA » en question.