Selon des témoignages des sources proches de l’incident, l’adolescent âgé de 14 ans, venait juste de rompre avec sa petite amie et souffrait d’une dépression. Avant de passer à l’acte une fois de retour des cours de l’après-midi, il avait informé l’un de ses amis via messagerie de son intention de se suicider. C’était dans la nuit de ce lundi à mardi vers 23 heures dans le XVe arrondissement de Paris que son corps sans vie a été retrouvé au bas d’un immeuble d’habitation situé sur la place de Brazzaville, un peu proche de la Tour Eiffel.

Une enquête a été ouverte

Les policiers ont été automatiquement mis au courant. Une fois sur place, ces derniers ont réalisé que l’adolescent s’était lancé dans le vide depuis le 18e étage de l’immeuble. Informés par son ami de son intention suicidaire, ses parents et ses proches ont accouru à sa recherche, mais les jeux étaient déjà faits. Ses parents ont été traumatisés après avoir appris l’information et ont dû être conduits à l’hôpital. Afin de savoir ce qui s’est vraiment passé, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat du XVe arrondissement.