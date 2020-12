Morgan Ciprès, patineur français ayant annoncé sa retraite au cours du mois de septembre dernier, est sous le coup d’un mandat d’arrêt en Floride. En effet, ce dernier est soupçonné d’avoir envoyé des images obscènes à une jeune fille mineure. Selon les premières informations divulguées par USA Today, les faits remonteraient à 2017.

Selon la presse américaine, le parquet de Floride serait sur le point de réclamer l’inculpation de l’ancien patineur français Morgan Ciprès. La Cour de justice aurait préparé en ce sens, un document inculpant le patineur. Il serait soupçonné d’avoir envoyé des images déplacées à une jeune patineuse américaine âgée de 13 ans, depuis des emails ou via son téléphone.

Un patineur français sous le coup d’une inculpation aux USA

Ce dossier est le gros point noir de la carrière du jeune homme. La Fédération française des sports de glace (FFSG), l’a entendu dans ce cadre il y a quelques mois avant de le relaxer. Mais l’affaire ne pouvait en rester là et les services de justice du Pasco County, gérés par les hommes du shérif local, ont décidé d’ouvrir une enquête, estimant avoir assez d’éléments pour aller en ce sens.

Des pressions exercées sur la plaignante

Rapidement, l’avocate de la plaignante, Me Andrea Lewis, a confirmé que les images envoyées auraient été conservées. Une enquête qui est accompagnée d’une seconde, cette fois-ci pour de supposées violences. En effet, le patineur français et ses entraîneurs, John Zimmerman et Silvia Fontana, sont sous le coup d’une enquête ouverte par l’organisation américaine SafeSport. Des pressions auraient été effectuées à l’encontre de la jeune fille, afin qu’elle ne dise rien et garde le silence en vue de protéger la carrière de l’ancien champion d’Europe.