Un manifestant a perdu les doigts de sa main droite lors d’une manifestation contre la proposition de loi sur la sécurité globale. Dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des manifestants transporter avec l’appui des pompiers l’homme vers un centre de santé. Selon les confidences qui ont été faites par l’avocat de la victime, tout porte à croire que les doigts de sa victime ont été arrachés par une grenade GM2L.

Il saisit “une grenade blanche”

La victime du nom de Richard « a saisi une grenade blanche qui lui a explosé dans la main », a fait savoir Me Philippe de Veulle, avocat du blessé. « Dans la confusion, les gaz, la fumée, il pensait que c’était une grenade lacrymogène. A chaque fois, il les écartait pour ne pas avoir les fumées devant lui », a-t-il poursuivi. Le quadragénaire serait en effet, un coursier.

“Il a les doigts arrachés”

A en croire la description qui a été faite de son état par son avocat, il serait toujours à l’hôpital et risque de voir sa main amputée. « C’est assez grave. Il a les doigts arrachés de sa main directrice. On se demande si on ne va pas amputer davantage la main dans le but de faire poser une prothèse plus tard », a précisé l’homme de Droit.