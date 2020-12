Âgé de 12 ans, le jeune Baptiste est décédé au début du mois de décembre, des suites d’un malaise cardiaque. Forcé à participer à son cours de sport malgré le fait qu’il ait présenté une dispense, le jeune garçon n’a pas été en mesure de supporter l’intensité mise par son professeur, qui a été placé en examen.

Élève en classe de 5eme, au collège François-Mugnier, à Bons-en-Chablais, en Haute-Savoie, Baptiste présentait ce matin-là, une dispense à son cours d’éducation physique et sportive. Forcé de participer par son enseignant, le jeune garçon a eu un malaise cardiaque. Il a été transporté du côté de l’hôpital de Genève, en Suisse, d’où il est finalement décédé quelques heures plus tard. L’enquête ouverte a permis de pointer du doigt la possible responsabilité du professeur.

Une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre

Âgé de 53 ans, ce dernier est effectivement poursuivi pour « homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements ». Présenté à un juge d’instruction, ce dernier a été placé sous contrôle judiciaire. L’enquête devrait permettre de démontrer pourquoi Baptise a finalement participé à ce cours de sport malgré la contre-indication médicale dont il disposait. Sur place, les autorités, en concertation avec le corps enseignant, ont décidé de créer une cellule psychologique. Le choc a été rude pour les élèves, leur famille ainsi que pour les enseignants, qui perdent en plus de leur élève, leur collègue, à moins que l’enquête ne vienne le disculper.