Les enquêtes avaient été lancées par les gendarmes après la découverte de trois véhicules volés dans deux conteneurs dans le village de Saulx-Marchais (Yvelines) à Paris et en Eure-et-Loir. Six (6) mois après cette première découverte, les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles ont fini par découvrir « un réseau particulièrement organisé » de trafiquants de voitures volées pour la grande majorité en banlieue parisienne puis expédiées en Afrique.

Composé de sept (7) personnes, le réseau comprend des membres âgés de 20 à 35 ans et résidant pour la plupart en Seine-Saint-Denis. Selon les enquêteurs, ces jeunes opèrent dans la nuit d’après une stratégie bien établis. En effet, ils « effectuent une effraction discrète sur une des portes puis connectent sur la prise diagnostic du véhicule un ordinateur sur lequel était installé un logiciel de reprogrammation acquis illégalement. En quelques minutes, le véhicule est reprogrammé et possède une nouvelle clé », ont expliqué les gendarmes. Plus tard dans la nuit le véhicule est récupéré par d’autres jeunes qui sont payés à coût d’une cinquantaine d’euros pour une voiture déplacée.

4 personnes placées en détention

La voiture est ensuite abandonnée en stationnement sur la voie publique au bout de plusieurs jours ou semaines avec un changement de plaque d’immatriculation. Une fois qu’ils s’assurent que le véhicule ne pourra désormais plus être tracé, d’autre membres du réseau vont le rechercher. Il est ensuite embarqué dans un conteneur puis expédié vers l’Afrique via la mer. Selon les enquêteurs, le vol d’au moins trente véhicules, pour la majorité des modèles SUV ont été enregistré dans la région. Les supposés trafiquants ont été mis en examen à Versailles vendredi. Selon la gendarmerie quatre d’entre eux ont été placés en détention.