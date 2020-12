À Sète, dans l’Hérault, une fusillade a éclaté en pleine rue jeudi matin. La panique ambulante a forcé les officiers du RAID à rapidement intervenir après que de nombreux appels vers le 17 aient été passés. Sept personnes ont été interpellées. Chez un suspect, des armes ainsi que de la drogue ont été saisies.

Dans les faits, deux groupes d’individus se sont affrontés dans le quartier de l’Île-de-Thau à Sète, non loin du centre commercial. Sur place, une fusillade a éclaté avant que l’ensemble des protagonistes ne prenne la fuite. Les forces de l’ordre ont confirmé l’information, ajoutant n’avoir retrouvé personne sur place. Pour autant, 24 douilles de 9mm ont été découvertes au sol.

Une fusillade éclate dans les rues de Sète

Un suspect a toutefois été identifié et une opération de police a été organisée en face de son logement. Les forces du RAID ont ensuite pénétré les locaux, interpellant peu avant 14h, cinq jeunes de 20 à 28 ans et deux individus âgés de 32 et 48 ans. Tous sont connus des services de police et ont été placés en garde à vue.

Sept personnes ont été interpellées

À l’intérieur, des armes de poing ont été découvertes, ainsi que des gants, une vingtaine de pochons de cannabis et des bonbonnes de cocaïne ont été découverts. Selon les premières informations, il pourrait s’agir d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Le Service régional de police judiciaire (SRPJ) est chargée de mener l’enquête.