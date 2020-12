Déjà connu des services de la police et de la justice pour avoir été condamné à cinq reprises, notamment à trois ans de prison pour vol aggravé, le suspect dans cette situation était sorti de prison en avril dernier. S’il avait l’habitude des faits, cette fois, les choses ne se sont pas bien passées pour lui. Le 17 novembre dernier, il s’était rendu au domicile d’une femme âgée de 80 ans à Agde, accompagné d’un copain connu également de la police, en vue de l’agresser et la déposséder de ses biens.

Muni d’une arme de poing et portant un casque, l’agresseur à braquer son arme sur la victime en lui réclamant de l’argent et des bijoux, qu’ils sont persuadés qu’elle possédait et en quantité. Pratiquante des arts martiaux, l’octogénaire de nationalité belge, ne s’était pas sentie inquiétée. Elle avait administré un coup de genou à son agresseur au niveau des testicules, qu’elle a accompagné des coups de poing. Ayant tenté en vain de maîtriser sa victime, l’agresseur a fini par prendre la tangente après que la dame ait appelé ses voisins au secours.

Placés en détention provisoire

Selon France Bleu qui a raconté les faits, l’agresseur âgé de 21 ans, aurait menacé de tirer sur les trois voisins de la dame qui étaient venus au secours, avant rejoindre son complice qui l’attendait à moto. Arrêtés et mis en garde à vue grâce aux enquêtes des forces de l’ordre, qui ont retrouvé leurs empreintes sur la moto qu’ils ont utilisé, les deux hommes ont été déférés au parquet de Béziers ce vendredi pour être jugés dans le cadre d’une comparution immédiate. Toutefois, ils ont demandé du temps pour préparer leur défense. Ils sont pour le moment placés en détention provisoire en attendant le procès qui aura lieu le 31 décembre prochain.