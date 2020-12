Dans la journée du samedi 12 décembre 2020, une déclaration a été lue par Jean-Claude Hounmènou, président du Rassemblement des cadres et leaders protestants méthodiques du Bénin (RCL-PMB). Cette déclaration porte sur l’Etat de la nation béninoise après cinq ans de gouvernance du régime nouveau départ et des aspirations subséquentes. Selon le président, cette déclaration est l’analyse des cadres et leaders de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB).

Mais, joint au téléphone, un des cadres de ce rassemblement a confié que ladite déclaration n’a fait l’objet d’aucun débat. Et que c’est le président seul qui a produit son texte. C’est d’ailleurs pourquoi, il en est le seul signataire. Il relève même que cette demi-journée de réflexion tenue au temple Miséricorde divine d’Attakè à Porto-Novo conformément à l’article 5 des statuts du rassemblement des cadres de ladite église a été préparée à la va-vite. Mieux, il estime que s’il y avait eu débat autour de la déclaration, les cadres auraient apporté des corrections.

Par exemple, au niveau des grandes avancées, le dernier paragraphe commencé par «Enfin, last by not least… ». Pour lui, le rédacteur de cette déclaration ne s’y connaît pas en anglais. Et «si le projet avait été soumis à l’assemblée, la faute aurait sûrement été corrigée: “last but not least” ou mieux encore: “last but not the least” ». Il relève même que sur le fond, cette déclaration est très en-dessous de la capacité d’analyse des cadres de l’EPMB. Et donc, selon lui, «c’est une pure invention du président de l’association ».