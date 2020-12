En Allemagne, un cygne a bloqué la circulation d’une vingtaine de trains et ce, pendant plusieurs heures, alors qu’il était en deuil. En effet, selon certaines études, notamment menées par la société royale britannique de protection des oiseaux, ces derniers figurent parmi les rares animaux et volatiles à rester ensemble toute leur vie.

Dans les faits, le cygne en deuil a pleuré la perte de son compagnon pendant près de trois heures. Les deux se trouvaient au milieu de la ligne de TGV reliant la ville de Cassel à celle de Göttingen. A l’occasion d’une petite excursion, ils se sont perdus et l’un des deux s’est pris les ailes dans les lignes à hautes tensions.

Un cygne bloque des trains allemands durant trois heures

En tout et pour tout, vingt-trois trains ont été retardés plusieurs heures durant. Triste, le cygne s’est posé à côté du corps de l’oiseau aimé et n’a pas répondu aux appels des moniteurs et fonctionnaires, afin de le faire sortir. Finalement, les deux cygnes ont été emportés en dehors de la zone concernée par une équipe spéciale.