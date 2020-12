Les usagers des réseaux sociaux et plus particulièrement de Twitter n’ont pas caché leurs impressions sur le design des nouvelles Yeezy de Kanye West. Les images diffusées des Yeezy Boost 400s qui ont visiblement fuité sont de la nouvelle gamme du partenariat entre Adidas et le rappeur américain.

“Je préfère avoir des sabots”

Même si aucune communication officielle n’a pour l’heure été faite sur la gamme, les premières impressions que laissent les images ne sont pas de nature à encourager les concepteurs. Les différents commentaires sur les réseaux sur les nouvelles paires de chaussures auront été des plus acerbes. Si certains internautes jurent qu’ils ne prendront jamais la nouvelle conception, d’autres se sont juste contentés de s’en moquer.

« Mêmes gratuit je prend pas», a laissé lire un internaute. « Je préfère avoir des sabots », a laissé lire un autre toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu. D’autres encore estiment que la couleur ou le model choisi donne la nausée. « 1ère fois que les chaussures me donnent de la nausée » ; indique un internaute dans sa publication.

1er fois que les chaussures me donnent de la nausée https://t.co/6IwtOdePRQ — Nbalek (@Nbalek92) December 10, 2020

Mêmes gratuit je prend pas https://t.co/6aKLMjtRRG — N’10 (@Maarie_CMB) December 11, 2020

On dirait des requins mais en fatigué https://t.co/3ABPznATqT — 𝔸ⓡłØժąҜ𝖎ⱽⁱˢⁱᵒⁿ (@Ariodaki) December 11, 2020

Ils ont fait une allergie ou quoi https://t.co/gCE5Z3Ej7t — Asad Afghan (@Azad_Awghan) December 10, 2020