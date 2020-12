Près d’un an après le décès de la légende du basket-ball, sa belle-mère intente un procès contre son épouse. Selon les informations relayées par les médias sur cette situation, Sofia Laine reprocherait à sa fille de n’avoir pas tenu compte d’une promesse qui aurait été faite par Kobe Bryant de son vivant. Dans la plainte, elle estime avoir travaillé pendant de nombreuses années pour la famille sans être payée. Elle aurait servi dans la maison des Bryant en tant de nounou.

Une promesse aurait été faite par Kobe Bryant

Pour ses services qu’elle a rendus, l’illustre disparue aurait promis prendre soin d’elle durant le reste de sa vie. Mais après la tragique disparition de son gendre, sa fille aurait remis en cause ses promesses et l’aurait même renvoyé de la maison que lui a donnée Kobe Bryant. L’épouse du défunt a pour sa part, balayé du revers de la main toutes ces accusations formulées par sa mère contre sa personne. Elle a tenu à rappeler que sa mère n’a jamais servi formellement en tant que nounou dans sa maison.

L’objectif est de soutirer de l’argent selon la veuve

Vanessa Bryant indique son époux et elle, ont toujours été aux petits soins de leurs progéniture. L’objectif ultime que viserait sa mère serait de leur soutirer de l’argent par le canal de ces différentes accusations. « Ma mère continue d’essayer de trouver des moyens d’extorquer une manne financière à notre famille », déclare la veuve. « Je la soutiens [Laine] depuis près de vingt ans, et j’ai toujours été une mère au foyer. Elle [Laine] était une grand-mère qui était soutenue par moi et son gendre à ma demande. », a-t-elle poursuivi.