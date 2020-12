A la faveur d’une interview qu’il a accordée au Figaro, le propriétaire de l’ancienne écurie Jordan Grand Prix, s’est prononcé sur la carrière et les différentes performances du pilote automobile britannique, Lewis Carl Davidson Hamilton. Pour Eddie Jordan, le pilote automobile « est aujourd’hui le plus grand pilote de F1 de tous les temps ». « La gestion des pneus est tellement essentielle. Et c’est là que je pense que Lewis Hamilton est devenu pour moi aujourd’hui, le plus grand pilote de tous les temps », a fait savoir le fondateur de l’écurie.

Lewis a dépassé Michael Schumacher selon Eddie Jordan

Il estime que les différentes statistiques témoignent en faveur du développement qu’il fait. Il a en effet comparé le pilote de 35 ans à Michael Schumacher qui avait fait parler de lui par le passé dans le secteur. « Michael Schumacher a remporté sept titres mondiaux. Mais je pense que Lewis l’a surpassé avec le nombre de victoires et les qualifications. », a déclaré le propriétaire de Jordan Grand Prix.

Le septuple champion du monde dominera le secteur encore longtemps

Il pense également que, Lewis Carl Davidson Hamilton est sur le bon chemin pour gagner pour une huitième fois le titre de champion du monde. « S’il le fait, je dois dire qu’il n’y a pas d’autres personne déjà née qui puisse y parvenir. », a-t-il poursuivi. Selon les analyses qu’il a faites, Lewis Hamilton dominera encore le secteur pendant les deux prochaines années à venir.