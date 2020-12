La publication du président sénégalais sur le réseau social de l’oiseau bleu en signe de soutien au pensionnaire de l’Elysée déclaré positif au nouveau coronavirus n’aura pas échappé aux internautes. « J’exprime ma sympathie et présente mes vœux de prompt rétablissement au Président Emmanuel Macron, testé positif à la COVID-19. », avait-il fait savoir dans une publication qu’il a faite sur le réseau social.

“Pour tes frères sénégalais tu ne twitte pas…”

Mais les usagers de twitter ont fortement critiqué ce message de Macky Sall à l’endroit d’Emmanuel Macron. Certains se sont véritablement moqué de lui et ont déploré la trop grande importance que porte le chef d’Etat sénégalais son homologue français. « Pour tes frères sénégalais tu ne twitte pas, en Afrique ça sent la nausée », a fait savoir un internaute en guise de commentaire à la publication du président sénégalais.

« C’est très normal de souhaiter bon rétablissement à un malade mais aussi c’est beaucoup plus normal et très humaine de décréter un deuil national quand on perd des centaines de concitoyens en mer. Mais on a tout compris (esprit de subordination) », a dénoncé un internaute du nom de Ibrahim Cissé. Un autre internaute indique que plusieurs députés sénégalais sont déclarés positifs au nouveau coronavirus.

Le cas des députés sénégalais

Mais ce dernier déplore l’attention qui est porté au président français au détriment de ses compatriotes. « Est-ce que la santé de ce Macron est plus importante que celle de nos représentants à l’assemblée ?pour infos, il y a des députés Senegalsi testés positifs à la Covid19… », déplore l’internaute

Quand les députés Guirassy et Diallo étaient positifs, t'avais pas tes lunettes ? S'il y a une qualité qu'on doit te reconnaître, c'est ta loyauté envers Macron que tu aimes plus qu'il ne t'aime. T'as été testé récemment avant que tu ne t'isoles et il n'avait pourtant pas tweeté. — Chérif Sadio (@CherifSadio) December 17, 2020