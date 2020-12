Sous sa présidence, Donald Trump a essayé d’améliorer ses relations avec la Russie mais il n’a vraiment pas eu de soutien de la part de la classe politique américaine. Républicains comme démocrates sont hostiles à un rapprochement avec la Russie. A quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, Donald Trump semble ne plus faire d’efforts pour avoir d’excellentes relations avec Poutine. Récemment, le pays eurasiatique a accusé « les Etats-Unis de jouer des jeux politiques » dans le bassin méditerranéen. L’Oncle Sam a très peu apprécié ses déclarations du ministre russe des affaires étrangères. Mike Pompéo, le secrétaire d’Etat américain n’a pas tardé à répliquer accusant la Russie de « menacer la stabilité de la Méditerranée » et de « semer le chaos ».

” La Russie de son côté, sape la politique intérieure des pays du pourtour méditerranéen “

« M. Lavrov a factuellement tort et tente de réécrire l’histoire…En réalité, les Etats-Unis travaillent de manière efficace avec les partenaires régionaux et soutiennent les processus politiques sous l’égide de l’ONU en Libye…La Russie de son côté, sape la politique intérieure des pays du pourtour méditerranéen, soutient le dictateur brutal de la Syrie et alimente le conflit en Libye par l’intermédiaire de groupes alliés » a accusé Mike Pompéo. Le Secrétaire d’Etat américain dit être convaincu que la Russie utilise plusieurs techniques pour propager la désinformation, saper la souveraineté nationale et semer le chaos, les conflits et la division dans les pays de la région.

En somme, le pays de Poutine menace la stabilité de la Méditerranée selon les Etats-Unis. Ces déclarations de Pompeo sont intervenues le jour où Poutine adressait ses félicitations au président élu Joe Biden. Inutile de rappeler que le candidat démocrate a battu Donald Trump à la présidentielle américaine. Il prêtera serment le 20 janvier prochain.