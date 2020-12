Plusieurs années après le décès des légendes de la musique américaine 2PAC et Michael Jackson, l’artiste Boo Kapone est revenu sur un incident qui les avait opposés. En effet, les deux artistes se seraient disputés lors d’une fête et se seraient même battus à cause d’une fille, a notamment rapporté Boo Kapone à la faveur du Podcast intitulé « Did You miss Me ». La fille en question était Kidada Jones.

La copine de 2PAC sur les genoux de Michael Jackson

Elle était en cette période la petite-amie de 2PAC et était comme une nièce de Michael Jackson. Le père de la fille et l’interprète de « You are not alone » auraient eu plusieurs collaborations sur le plan professionnel. Toute chose qui justifie la proximité entre la jeune fille et Michael Jackson. L’incident se serait donc produit lors d’un barbecue. Alors que Kidada est assise sur les genoux de Michael, 2PAC a fait son apparition sur les lieux et a manifesté une colère noire à son endroit.

Les deux se battent et font par la suite la paix

Après avoir demandé des explications à la fille sur la posture qu’elle avait adoptée avec l’artiste, 2PAC essaie de la tirer. Mais Michael Jackson aurait tenté de s’y opposer selon le récit qui a été fait par Boo Kapone. Les deux rappeurs ont même échangé quelques coups de points avant d’être séparé par l’assistance. Ils auraient par la suite fait la paix quand 2PAC a compris qu’il n’y avait en réalité rien entre la jeune fille et Michael Jackson.