Par le canal d’une interview qu’il a accordée au journal Rossiskaïa Gazeta, le Vice-ministre russe de la Défense a dénoncé certains agissements de l’Otan près des frontières russes. Il a également saisi cette occasion pour se prononcer sur la récente déclaration de la ministre allemande de la Défense Anneget Kramp-Karrenbauer au Bundestag au mois dernier sur le dialogue avec son pays.

L’activité des forces aériennes et navales de l’Otan augmente

Dans ses propos, l’officiel russe s’est véritablement attardé sur l’activité des forces aériennes et navales de l’Otan qui ont considérablement émergé au point d’engendrer des « incidents graves ». « En 2020, l’activité des forces aériennes et navales [de l’OTAN] a considérablement augmenté, et des situations qui peuvent conduire à ce que des incidents graves émergent de plus en plus souvent », a déclaré le Vice-ministre russe de la Défense.

« Ces actions étaient ouvertement provocantes. Les incidents n’ont été évités que grâce au haut niveau de professionnalisme des pilotes et marins russes », a-t-il poursuivi. Il a insisté sur l’exercice navale qui a été organisé par l’Otan à la veille du Jour de la Victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Il indique que de multiples vols d’avions américains avaient été enregistrés « à proximité immédiate de la frontière russe ».

Plus de 15 vols de bombardiers américains enregistrés

Selon le point qu’il a fait, plus de 15 vols de bombardiers stratégiques américains В-52Н et В-1В avaient été enregistrés en cette période. Le ministre russe a également évoqué un autre incident qui s’était produit dans les eaux territoriales russes près du cap Chersonèse. Il aura fallu selon lui l’intervention du chasseur de sous-marins Amiral Vinogradov de la Flotte du Pacifique russe pour qu’un navire des forces navales américaines soit ramené à l’ordre.