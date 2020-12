Ce mardi 15 décembre, des scientifiques japonais ont manifesté toute leur stupéfaction suite à la moisson qui a été faite par une sonde spatiale nippone au terme d’une mission qui aura duré une demie douzaine d’années. Alors qu’elle a pris départ en 2014, la sonde nommée Hayabusa-2 a réussi à prélever des particules de l’astéroïde Ryugu. L’appareil aurait largué au début de ce mois vers la Terre une capsule contenant des particules.

“J’étais sans voix”

Les chercheurs de l’Agence spatiale japonaise (Jaxa) ont indiqué avoir identifié ce mardi une partie de la capsule. « Quand nous l’avons ouvert, j’étais sans voix. C’était davantage que ce que nous espérions et il y en avait tellement que j’étais réellement impressionné », a pour sa part fait savoir Hirotaka Sawada un scientifique japonais. « Ce n’étaient pas simplement des particules minuscules comme de la poudre, mais plusieurs spécimens mesurant quelques millimètres », a-t-il poursuivi.

Ils espèrent résoudre une question sur la vie et la formation de l’univers

L’espoir de ces scientifiques japonais est que l’analyse de ces particules puisse permettre de répondre à la question relative à l’origine de la vie et la formation de l’univers il y a 4,6 milliards d’années. « Il y a beaucoup (d’échantillons) et il semble qu’ils contiennent suffisamment de matière organique », a pour sa part fait remarquer Seiichiro Watanabe, membre du projet Hayabusa et professeur à l’université de Nagoya. Par la suite, il fait remarquer que son espoir est de pouvoir « beaucoup apprendre sur la manière dont la matière s’est développée sur l’astre dont est issu Ryugu ».