ll y a un an que le “Megxit” a été annoncé en Angleterre officiellement par le Prince Harry et Meghan Markle au grand dam de la famille royale, une des plus plébiscitées de la planète. Et malgré les réticences de la Reine Élizabeth pourtant encore en vie, le prince Harry a tenu bon avec son épouse et tous les deux ont entamé leur installation en dehors des enceintes dorées de la terre des anglais. D’abord au Canada, en Colombie-Britannique plus précisément, puis aux USA, en Californie qu’ils ont jugé être meilleure pour leurs aspirations futures. Bien que cela s’est passé avec beaucoup de tact et de stratégies, la décision du couple royalement célébré en 2018, le 19 mai à la chapelle Saint- Georges de Windsor, a été perçu d’un mauvais œil dans la famille. Après leurs dernières obligations officielles le 9 mars 2020, la Reine Élizabeth fut contrariée et même vexée par cette malheureuse circonstance et elle a aussi pris une grave décision. Elle interdit tout bénéfice découlant du privilège de leurs titres et va jusqu’à leur interdire l’usage de leur appellation princière: «Sussex Royal » qui leur avait pourtant permis très tôt de bâtir leur empire financier pour devenir indépendants. Selon le « Daily Mail » on compte des dizaines de milliers de livres sterling à leurs actifs accumulés grâce à cette appellation. La Reine a tenu à préciser aux jeunes mariés qu’il ne sera pas question de profiter des privilèges naturellement accordés une fois qu’ils auraient définitivement fait le pas de se retirer de la famille royale. N’empêche, malgré ces avertissements le couple s’était officiellement séparé de la monarchie anglaise le 31 mars 2020 et leur bureau fut fermé le 1 avril 2020 à Buckingham. L’auteure de cet article, responsable de la page Facebook femmes célibataire et réussite (FCR) analyse quelques points forts du nouveau parcours de ce couple atypique.

Nouvelle vie sans repos et révélatrice de leur détermination

Le prince Harry et Meghan Markle ont donc débuté leur nouvelle vie avec détermination. lIs ont enchaîné plusieurs actions marquantes. lls ont par exemple fini par modifier le nom de leur fondation qui jusqu’au 5 août 2020 se nommait encore « Sussex Royals » en “MWX Foundation” dont ils ont participé au premier événement sous ce nouveau nom à Santa Barbara le 21 août 2020. Le fils du prince Charles a dû renoncer à ses titres honorifiques militaires, celui de Capitaine en chef des Royal Marines, pour être plus précis, un choix difficile pour le prince qui avait donné 10 ans de son patriotisme en exécutant de multiples missions en Afghanistan. Le couple a remporté le procès contre les paparazzis de l’Agence X17, a perdu contre le Daily Mail (ce qui a coûté au moins 2 millions d’euros) mais lance une nouvelle poursuite judiciaire le 7 décembre 2010 à l’encontre d’Associated Newspapers. Effectivement, c’est le plus grand défi du jeune couple qui a dénoncé et rapporté intrusions abusives des journaux, tabloïds ou paparazzis. Ils ont rapporté par exemple environ 5 intrusions de drones survolant leur domicile, des piratages téléphoniques et des photographies (non autorisés) de leur enfant Archie dans leur jardin. Il faut noter que ces faits et bien d’autres éléments rappelleraient douloureusement aussi la perte de Lady Diana, mère du prince Harry et le racisme systémique dans le monde vis-à-vis de son épouse qui n’est visiblement pas blanche. Le 02 septembre 2020, le couple a annoncé qu’ils vont produire des films de fiction, des documentaires et des séries pour Netflix pour un montant non révélé au public même si plusieurs rumeurs en centaines de millions de dollars ont fait le tour de la toile. Pour eux, c’est important de véhiculer des messages d’espoir, de résilience, de courage et informatifs au grand publique planétaire. Le couple signe aussi avec Spotify pour un balado afin de donner une voix à ceux . IIs ont également rendu publique leur première carte de vœux officielle du couple sur les réseaux sociaux par la fondation Mayhew dont Meghan Markle est la marraine. C’était le 23 décembre 2020. II s’agit d’une carte imagée qui illustre les 2 tourtereaux et leur fils Archie près d’un arbre de noël décoré et de leurs 2 chiens.

La monarchie fâchée mais toujours protectrice de sa descendance?

En effet, très peu en parlent mais une clause mentionnée dans la parution des magazines « People » et « Elle » affirme que l’accord conclu entre les 2 parties (famille royale et le couple), sera réexaminé une année plus tard pour s’assurer que les arrangements auxquels elles ont agréé leur conviennent toujours. lI n’est donc pas étonnant que le couple profite de son retour en Angleterre pour la célébration des 100 ans du prince Phillip pour discuter de certains éléments importants en rapport avec les organisations auxquels ils étaient rattachés lorsqu’ils avaient le titre de « Sussex Royal ». D’ailleurs avec un élan qui n’a échappé au regard de personne, que Meghan et Harry ont décidé récemment de réembaucher une partie de leur personnel licencié à leur départ. II s’agit de Clara Loughran et Beth Herlihy, deux jeunes dames. Une décision que plusieurs jugent étonnante après qu’ils avaient mis à pied une quinzaine d’employés liés aux attributions royales qu’ils avaient alors qu’ils ont été critiqués auparavant. D’autres jugeraient que Meghan et Harry essaient de faire preuve de générosité pour attirer les faveurs de l’Angleterre dans ce contexte de la pandémie critique, ou d’étendre le délai de leur accord mais, ce n’est pas nécessairement la bonne explication. Contrairement à ces opinions, Femmes FCR (@femmes_fcr) pense qu’il faudra peut-être voir cela comme une décision réfléchie du Meghan et Harry car cette fois-ci le salaire de leurs employés découlera des revenus directs du couple et non des bénéfices royaux. Un luxe qu’ils ne pouvaient pas se permettre en mars dernier sans revenus équivalents en sans avoir choisi leur lieu de résidence permanente. Il ne sera pas étonnant que le couple fasse couler encore beaucoup d’encre une fois à l’anniversaire du Prince Philip car définitivement sous les projecteurs et la loupe de la monarchie, ils sont désormais victimes de leur popularité, de leurs différents succès, de leurs défis et de la désapprobation de la société conservatrice du Royaume-Uni.