A l’occasion de la présentation du récépissé d’existence légale du parti de l’opposition Les Démocrates à son président d’honneur Boni Yayi, ce mercredi 16 décembre 2020, l’ancien président a demandé à Patrice Talon d’organiser un dialogue national pour la résolution des problèmes que traverse actuellement le Bénin. C’est cela, la solution idoine pour restaurer la démocratie béninoise.

Pour Yayi, «le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politique, idéologique ou ethnique pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l’union sacrée de cette nation ». Et il est persuadé que «Dieu, le père céleste, créera les conditions pour que nous puissions reprendre le dialogue entre nous, tous les fils de ce pays, pour que nous puissions nous parler pour trouver solution à ce que vous connaissez ». « Le dialogue aura lieu par la grâce de Dieu, en présence de nos chers frères, de nos chères sœurs qui sont à l’étranger, en exil forcé, de nos frères et sœurs, de nos enfants et autres en prison », a indiqué l’ex-chef d’Etat Boni Yayi.

Dialogue national

Selon lui, le Bénin traverse une crise de démocratie avec des réformes initiées par le régime de la rupture. Ces réformes ont participé à exclure une partie des Béninois de la gestion du pays. Boni Yayi fait savoir que «le peuple béninois réclame le retour de la démocratie et de l’état de droit, du respect des droits de l’Homme et des libertés démocratiques ». C’est pourquoi, il préconise que le dialogue national se tienne avant l’élection présidentielle du 11 avril 2021, «pour qu’au soir de ce mandat (mandat présidentiel en cours, NDLR), nous puissions, comme à l’accoutumée, dans une liesse populaire, de joie, de fraternité, d’unité national, adopter un processus électoral inclusif, paritaire, de manière à lui permettre de nous conduire à un scrutin équitable, pacifique, paisible et transparent ».