Les agressions de professeurs par les élèves sont devenues monnaie courante en France depuis un moment. Ce jeudi 10 décembre 2020 au collège Lucie-Aubrac à Béziers, une professeur a été agressée par son élève. Selon Matin Libre qui a rapporté l’information, les faits s’étaient déroulés dans la matinée vers 10h30 quand la jeune fille mise en cause, était venue en classe sans outil de travail. Interrogée sur son comportement par sa professeur d’anglais, la jeune fille âgée de 13 ans avait affirmé qu’elle ne voulait pas travailler.

Menacée de renvoie par la professeur, l’élève l’a menacé en retour en affirmant : « Je vais te faire la peau à la sortie ». D’après Midi Libre, elle aurait également affirmé être armée d’un couteau. Retrouvée un plus tard en chemin par la police après avoir été renvoyée par la proviseure adjointe du collège, la jeune fille avait véritablement en sa possession un couteau de cuisine de bonne taille. Elle a finalement été mise en examen.

Une expertise psychiatrique

« Le parquet de Béziers a ordonné la présentation immédiate de la jeune fille devant un juge des enfants. Elle a été mise en examen dans l’après-midi des chefs de menaces de mort sur personnes chargées d’une mission de service et port d’armes de catégorie D » a déclaré Raphaël Ballanda, procureur de la République de Béziers. Plusieurs mesures coercitives ont été prises à son encontre après que « le juge des enfants a ordonné également une expertise psychiatrique ».

Un parent d’élève au Havre

Plus tôt ce lundi 7 décembre au Havre devant des écoles municipales maternelle et élémentaire Jules Guesde, c’est plutôt un parent d’élève qui s’en était pris à un autre devant d’autres parents et les écoliers. L’agresseur, un homme âgé de 44 ans, a reproché à sa victime « d’écouter de la musique trop fort et d’être un mauvais musulman, avant de casser le pare-brise de sa voiture et de proférer des menaces de mort », a confié au journal local, Cyrille Fournier, procureur de la République adjoint du Havre.

”Radicalisé et fiché S”

Après que « l’équipe enseignante est immédiatement intervenue pour aider à résoudre la situation », selon un communiqué du rectorat de la région académique Normandie, « les personnes de cette équipe ont, par la suite, fait l’objet d’intimidations, » a ajouté le communiqué. Ici également, le quarantenaire un « radicalisé et fiché S » d’après une information du parquet, a été interpellé par la police et présenté ce mercredi au juge dans le cadre d’une comparution immédiate.

Pour avoir demandé du temps pour préparer sa défense, l’homme été placé sous contrôle judiciaire, avec « interdiction de se rendre aux abords de l’école ». Le directeur académique de Seine-Maritime, Olivier Wambecke et la victime ont tous porté plainte. Le maire du Havre, Édouard Philippe, au nom de la Ville, a également porté plainte et s’est constitué partie civile.