Le président sortant des Etats-Unis a fini par ratifier dans la soirée de ce dimanche 27 décembre, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars. Cette législation avait en effet pour objectif d’accorder du soutien aux familles ainsi qu’aux entreprises. L’accord qu’il a donné à cet appui adressé tant aux familles qu’aux entreprises intervient après la menace qu’il avait brandie quelques jours plutôt.

Il demandait une revalorisation des chèques d’aide aux familles

Donald Trump indiquait notamment qu’il allait opposer son véto à ce plan d’aide négocié entre les deux grandes formations politiques du pays avec la participation de son ministre des Finances. Il justifiait son refus de signer l’accord par le fait qu’il fallait une revalorisation des chèques d’aide aux familles en difficulté. La décision de signer malgré son opposition la décision est intervenue après les nombreuses critiques suscitées par sa réticence.

Il évite de justesse un drame social et économique

Il y a également l’expiration samedi de deux programmes d’assistance fédérale pour 12 millions de personnes ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie. « Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chômage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de l’assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises, permettre aux employés de l’aérien de retourner au travail et donner des fonds substantiels en plus pour la distribution des vaccins », a fait savoir le président américain dans un communiqué.