Depuis hier mercredi 16 décembre 2020, le Nigéria a rouvert ses frontières avec le Bénin. Ceci plus d’un an après avoir décidé unilatéralement de les fermer pour raisons de la prolifération des importations illégales de drogues, d’armes légères et de produits agricoles dans le pays en provenance des pays voisins. Cette réouverture des frontières fait réagir beaucoup de personnalités de la vie publique du Bénin dont le professeur Joël Aïvo.

Dans un post sur sa page Facebook et de son confinement pour cause de coronavirus, l’universitaire salue cette décision de leur réouverture. Selon lui, «cette mesure va indubitablement soulager nos compatriotes et aider à la relance des secteurs vitaux de notre économie ». Il estime qu’à présent, «notre défi est de bâtir avec nos frères nigérians, un avenir commun et de consolider avec eux, des relations de confiance, de respect mutuel et de solidarité dans le cadre d’un projet d’intégration régionale novateur et viable ».

Toujours dans la même logique

Comme on peut le voir, Joël Aïvo est resté dans la même logique que lors de son dialogue itinérant à travers le pays. Lors de ses rencontres avec ses compatriotes, il est toujours revenu sur la fermeture de la frontière pour prôner la construction d’un nouveau pacte économique et commercial non seulement avec le grand voisin de l’est, mais avec tous les autres pays voisins.