Deux consulats américains en Russie seront bientôt fermés. L’annonce a été faite par le média américain CNN. La décision aurait été notifiée au Congrès par le Département d’Etat américain le 10 décembre dernier. Les Consulats concernés sont celui de Vladivostok et d’Ekaterinbourg. Le premier sera simplement fermé alors que les opérations seront suspendues concernant le second. Avec ces nouvelles dispositions les Etats-Unis se retrouvent avec un seul poste diplomatique en Russie. Il s’agit de l’ambassade américaine à Moscou.

Les consulats de Vladivostok et d’Ekaterinbourg

La principale raison évoquée par l’administration Trump pour justifier la fermeture des consulats est la restriction russe relative au nombre de personnel au sein de la mission diplomatique. « Le secrétaire d’État, en étroite consultation avec l’ambassadeur John Sullivan, a décidé de fermer le consulat général des États-Unis à Vladivostok et de suspendre les opérations au consulat général des États-Unis à Ekaterinbourg dans le cadre de notre les efforts en cours pour assurer le fonctionnement sûr et sécurisé de la mission diplomatique américaine en Fédération de Russie. », a confié un porte-parole du Département d’État.

Contexte de changement de régime

« Le réalignement du personnel de l’ambassade américaine à Moscou qui en résultera nous permettra de faire progresser nos intérêts de politique étrangère en Russie de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. », a poursuivi l’officiel américain. Rappelons que cette décision intervient dans un contexte où les Etats-Unis s’apprêtent pour une transition. Moscou est également accusé d’être à l’origine d’une cyberattaque.