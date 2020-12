Le rapport entre la Russie et la conquête spatiale remonte à la période soviétique. Depuis la chute de l’URSS, en 1991, le pays a toutefois rencontré de nombreux troubles et les scandales de corruption liés aux séries de lancements ratés, n’ont pas aidé. Aujourd’hui, toutefois, le pays a confirmé le succès du lancement de sa fusée nouvelle génération.

Pour la première fois en l’espace de six ans, la Russie a ainsi réussi à lancer sa fusée Angara, une fusée de nouvelle génération. Il s’agit du second lancement de cette fusée, le premier ayant eu lieu en décembre 2014. À l’époque, le projet s’est soldé par un échec avant que les retards ne s’accumulent et n’empêchent Moscou de mener à bien son projet de développement spatial.

La Russie confirme le lancement de sa fusée Angara

La fusée Angara, elle, a décollé ce lundi, depuis Plessetsk, au nord du pays, à 05h50 GMT. Près de 12 minutes après le lancement, le bloc orbital de la fusée s’est alors séparé du troisième étage, poussant Dmitri Rogozine, patron de l’agence spatiale Roskosmos a confirmé la réussite de l’événement. « Elle vole, bon sang! », s’est-il d’ailleurs félicité sur le réseau social Twitter.

Une réussite bienvenue pour Moscou

Cette fusée devrait, à terme, remplacer les lanceurs protons dont la technologie remonte aux années 60. Ces lanceurs, s’ils ont été très efficaces, ont toutefois été responsables de certains échecs au cours des dernières années. Cette réussite pourrait permettre à Moscou de tabler sur de nouvelles technologies, plus performantes mais également moins polluantes.