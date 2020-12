Après la défaite du samedi dernier contre le Niger (0-1), les Écureuils juniors du Bénin se sont relancés ce mardi 8 décembre 2020 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo devant les Éperviers juniors. Une première période aboutie et une deuxième assez passable ont suffi aux poulains de l’entraîneur béninois Mathias Déguénon pour arracher la victoire (2-0). Dans cette rencontre qu’elle Bénin se devait de ne pas perdre, le score a vite évolué. Car, les Écureuils juniors sont montés sur la pelouse avecbeaucoup de détermination.

Dans un système 4-2-3-1, le sélectionneur béninois a repositionné son capitaine Charbel Gomez désormais derrière l’attaquant Balla Alabani. Il a envoyé Ishola Olaïtan sur le côté gauche en milieu de terrain. Dans ce dispositif, Charbel Gomez a bien endossé le rôle de détonateur d’une équipe plus entreprenante. C’est d’ailleurs de lui que vient les deux buts. D’abord à la 15è minute de jeu quand il hérite d’une passe de Olaïtan. Sa frappe enroulée ne laisse aucune chance au gardien togolais Aklesso Kpemin (1-0, 15’). Comme il fallait vite faire le travail et s’assurer d’un certain confort dans la partie, le capitaine des Écureuils juniors va encore prendre ses responsabilités après une prestation assez mitigée lors du match d’ouverture perdu contre le Mena du Niger. Sur une merveille passe d’ouverture en profondeur, Charbel va se débarrasser d’un défenseur Togolais avant de tromper le gardien (2-0, 29’). Dès lors, le match devient plus facile puisque la pression a changé de champ.

Le Togo ne voulait surtout pas perdre ce match. Mais, les deux buts encaissés très tôt n’ont pas facilité la tâche. Ayant reçu ce coup de massue, les Éperviers juniors vont chercher à revenir au score dans cette première partie. Ils n’y parviendront pas jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, ils vont poser le jeu et multiplier les actions dangereuses dans le camp des Béninois. Mais, si ce n’est pas la maladresse des attaquants, c’est le gardien Béninois Katchon Abiola qui leur refuse la réduction du score comme sur cette tête de Enzo Dovlo à la lisière des six mètres des buts béninois que Katchon a sorti d’une claquette envoyant la balle en corner.

Même sa sortie sur blessure à la 89è minute n’a pas permis aux joueurs Togolais de voir la lumière et entretenir l’espoir dans une seconde partie de jeu où les Écureuils juniors ont peiné à gérer. Et au finish le Bénin arrache trois points précieux pour nourrir l’espoir d’une qualification pour les demi-finales lors du match contre le Burkina-Faso prévu pour le 11 décembre prochain. Le Togo a un point et peut encore se qualifier. En deuxième heure, le Niger et le Burkina-Faso a fait match nul (0-0). Et donc, le Niger est en tête du groupe A avec 4 points suivi du Bénin (3 points), du Burkina-Faso (2 points) et du Togo (un point). Vendredi prochain, il y aura donc deux matchs décisifs dans ce groupe.