Affaire Negreira : Florentino Pérez affirme que sa relation avec Barcelone est « brisée »

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a accordé ce mercredi soir 13 mai une interview au programme espagnol El Chiringuito, animé par Josep Pedrerol, pour répondre aux menaces de poursuites judiciaires du FC Barcelone et réaffirmer sa position sur l’affaire Negreira. Il y a déclaré que sa relation avec le club catalan est « complètement brisée », estimant ne vouloir « aucun lien avec un club qui a payé des arbitres pendant deux décennies ».

Cette prise de parole intervient 24 heures après une conférence de presse retentissante tenue au stade Santiago Bernabéu, lors de laquelle Pérez avait qualifié l’affaire Negreira de « plus grand scandale de l’histoire du football » et annoncé que le Real Madrid transmettrait un dossier complet à l’UEFA. En réponse, le FC Barcelone avait publié un communiqué indiquant que son service juridique « étudiait attentivement » les déclarations du dirigeant madrilène en vue d’éventuelles poursuites. Interrogé sur ce point lors de l’émission, Pérez a balayé la menace : « S’ils pensent avoir le droit de le faire, qu’ils me poursuivent. »

Un dossier transmis à l’UEFA, mais une voie sportive bloquée

Florentino Pérez a confirmé que le Real Madrid prépare un dossier destiné à l’instance européenne pour dénoncer l’inaction des autorités sportives espagnoles. Selon lui, les arbitres ayant officié à l’époque des versements restent en activité, ce qu’il juge « inacceptable ». Il a également affirmé que le préjudice subi par son club cette saison s’élèverait à « entre 16 et 18 points » en raison de décisions arbitrales défavorables.

Toutefois, selon des informations rapportées ce même mercredi par Tribuna.com, l’UEFA ne serait pas en mesure d’engager de sanctions sportives contre Barcelone : la réglementation espagnole impose un délai de prescription de trois ans pour les infractions sportives graves, un délai déjà dépassé avant même que les faits ne soient rendus publics en 2023.

Le fond du dossier pénal reste pendant devant le tribunal d’instruction n°1 de Barcelone. Le FC Barcelone y est poursuivi pour corruption sportive, après la révélation de paiements d’environ 7,3 millions d’euros versés entre 2001 et 2018 à José María Enríquez Negreira, alors vice-président du Comité technique des arbitres de la fédération espagnole. Joan Laporta, président du club, figure parmi les personnes inculpées depuis octobre 2023. En avril dernier, Carlos Naval, délégué de l’équipe première, a confirmé devant la justice recevoir chaque semaine, depuis 2014, des rapports sur les arbitres transmis par la direction du club.

Des tensions qui débordent sur le mercato

Au-delà du judiciaire, Pérez a aussi évoqué la situation sportive du Real Madrid. Interpellé sur une éventuelle signature de Lamine Yamal, l’ailier prodige du FC Barcelone, il a confirmé son intérêt pour le joueur avant de trancher : « La relation avec Barcelone est complètement cassée. » Sur le dossier Vinicius Jr, dont le contrat est en fin de course, le dirigeant a refusé tout calendrier, précisant que la prolongation relevait du directeur sportif et non de lui.

La prochaine audience significative dans la procédure pénale espagnole n’a pas encore été officiellement programmée, mais le tribunal avait ordonné en janvier que le club remette les contrats originaux signés avec les sociétés Dasnil 95 SL et Nilsad SCP — des entités liées à Negreira — dans un délai de vingt jours.