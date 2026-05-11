FC Barcelone : João Cancelo a désormais 4 grands championnats européens

Le FC Barcelone a conquis le titre de champion d’Espagne dimanche 10 mai en disposant du Real Madrid 2-0 lors du Clasico. Cette victoire catalane revêt une dimension historique supplémentaire : João Cancelo, latéral portugais de 31 ans, devient le premier footballeur de l’histoire à remporter le championnat dans quatre des cinq grands championnats européens.

Arrivé en prêt du club saoudien d’Al-Hilal en janvier dernier, Cancelo s’est immédiatement intégré au collectif barcelonais. Titulaire dimanche à Camp Nou, il ajoute désormais la Liga à un palmarès des plus enviables. Le défenseur aligné indifféremment à gauche ou à droite possédait déjà trois titres majeurs continentaux.

Un parcours sans équivalent

L’édifice s’est construit progressivement. Cancelo a remporté la Première Division italienne avec la Juventus lors de la saison 2018-2019. Il enchaîne ensuite avec trois championnats d’Angleterre sous les couleurs de Manchester City lors des exercices 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. En février 2023, prêté au Bayern Munich pour la fin de saison, il ramène également la Bundesliga à son actif. La Liga complète ce quadruplé continental inédit.

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Aucun joueur ne l’avait réalisé avant lui. David Beckham s’était arrêté à trois titres différents, conquis en Angleterre, en Espagne et en France. Cristiano Ronaldo, autre légende, en détient trois également—Angleterre, Espagne et Italie. Zlatan Ibrahimović n’a jamais franchi ce seuil malgré ses passages dans plusieurs des meilleures ligues. Même des collectionneurs de trophées comme Arturo Vidal, Dani Alves ou Kingsley Coman ne sont parvenus qu’à trois.

Une consécration tardive à Barcelone

En cette saison 2026, Cancelo a contribué aux succès du Barça. Le club officiel blaugrana recense un but et trois passes décisives en treize rencontres de championnat. Son retour à Camp Nou scelle une trajectoire remarquable : après un premier passage en 2023-2024 sans titre en Liga, il franchit enfin cet ultime obstacle en revenant par la porte du prêt.

Seule la Ligue 1 manque désormais au palmarès de Cancelo pour compléter l’intégralité des cinq grands championnats. À 31 ans, le Portugais a également été sacré dans son championnat national avec Benfica en 2013-2014, faisant de son CV une collection pratiquement exhaustive du football européen d’élite.