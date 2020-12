Appelé Ravn X, le plus gros drone du monde a été dévoilé ce mercredi 2 décembre 2020. Il est l’œuvre d’une start-up américaine Aevum. L’appareil entièrement autonome mesure 24 mètres de long, a une envergure de 18 mètres et fait 5,5 mètres de haut. S’il n’est pas le plus grand drone en fonction de sa taille, il gagne toutefois en masse avec un poids de 25 tonnes si l’on inclut la fusée qu’elle contiendrait en plein vol pour lancer un satellite dans l’espace.

Si sa taille et sa mission lui confèrent sa particularité, le drone n’est tout de même pas si différent d’un avion ordinaire. Il vole comme un avion de ligne, et utilise le Jet A, un carburant très courant à base de kérosène, a expliqué Jay Skylus, le PDG et fondateur de la start-up. « Nous n’avons pas besoin d’un site de lancement. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une piste d’un kilomètre de long et d’un hangar », explique le PDG à Business Insider US. Le drone pourra ainsi décoller à partir des petits aéroports commerciaux qui ont des pistes qui répondent à cette exigence.

Un nouveau paradigme d’accès à l’espace

Une fois que le Ravn X a atteint la bonne position, la bonne vitesse et la bonne altitude après avoir décollé, sa fusée à deux étages est larguée puis s’enflamme en une demi-seconde avant de lancer une charge utile d’environ 100 kg en orbite terrestre basse. Il s’agit d’une approche qui est similaire aux systèmes de fusées à lancement aérien développés par Virgin Orbit et Pegasus. Jay Skylus a tout de même affirmé que la version sans équipage d’Aevum est plus efficace, plus rentable et plus entreprenante. Selon lui, il s’agit d’un « nouveau paradigme d’accès à l’espace ». « Il y a maintenant le lancement au sol, le lancement aérien et le lancement autonome, » a-t-il déclaré.

Soutenir les objectifs de supériorité

« La force spatiale américaine s’associe de manière proactive avec l’industrie pour soutenir les objectifs de supériorité spatiale des États-Unis. Il est essentiel de disposer d’une industrie américaine robuste offrant une capacité de lancement réactive afin de répondre aux menaces futures » a déclaré le lieutenant-colonel Ryan Rose, chef du centre des systèmes spatiaux et de missiles de la base aérienne de Kirtland dans un communiqué de presse d’Aevum après avoir rendu visite à la start-up cette semaine au centre de lancement du port spatial Cecil à Jacksonville, en Floride.