Le corps sans vie de Alexis Sharkey, une influenceuse américaine a été retrouvé aux abords d’une route à Houston au Texas. La découverte macabre a été faite par un employé des travaux publics selon les explications de la police locale. L’attention de ce dernier a été attiré lorsqu’il a vu des pieds humains qui dépassaient les buissons. A en croire les premiers éléments de l’enquête, tout porte à croire qu’elle a été jetée à cet endroit après sa mort.

Aucune marque de blessures

Rien ne renseigne pour l’heure sur les causes de son décès. Elle ne présenterait aucune marque de blessures. Sur le réseau social de Mark Zuckerberg, la mère de la disparue a laissé un message pour confirmer la mort de la célèbre influenceuse qui totalise plus de 21 000 abonnés sur Instagram. «C’est avec un cœur profondément brisé que Mike et moi voulons vous faire savoir que le corps de Lexi a été retrouvée», a-t-elle laissé lire.

Aperçue la veille de sa disparition dans la rue

«Nous ne pouvons pas commencer à vous remercier tous pour votre amour et les paroles aimables que vous avez adressées à notre famille!», a-t-elle poursuivi. La défunte avait été aperçue la veille de sa disparition par des employés dans la rue. Agée de 26 ans, elle avait rejoint Houston en janvier dernier.