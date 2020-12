Le dossier Navalny, du nom de l’opposant russe au pouvoir en place continue de livrer ses épisodes au fur et à mesure que le temps passe. Cette semaine, la grande information concernant ce dossier était les troublantes révélations d’un prétendu agent du FSB, les services secrets russes. Dans les faits, l’opposant russe, Alexeï Navalny aurait piégé un membre du FSB qui lui aurait avoué les détails et les conditions de son empoisonnement. Une grosse bombe comme on peut bien l’imaginer puisque ce dossier russe à l’international a été sujet de vives critiques.

Ce vendredi 25 Décembre, jour de célébration de la fête de Noël, les proches de l’opposante Lioubov Sobol ont annoncé son arrestation dans sa résidence. Selon des sources concordantes, l’opposante a été conduite au Comité d’enquête du pays, l’institution qui a en charge les importantes investigations criminelle. L’opposante serait la cible d’une enquête pour «menaces» et «violation du domicile».

Dans les faits elle se serait rendu au domicile du prétendu agent des services secrets russes que Navalny dit avoir piégé et dont les conversations avec l’opposant ont été diffusés cette semaine. Elle aurait menacé ce dernier dans sa résidence. Pour cette infraction, si elle est condamnée, elle risque deux ans de prison.