Aux USA, est-ce la débandade autour du président Donald Trump ? Ce dernier qui poursuit toujours des initiatives pour empêcher son rival démocrate Joe Biden de prendre le pouvoir vient d’être lâché par une proche. En effet, Alyssa Farah, directrice de la communication de la Maison-Blanche vient d’annoncer sa démission après les nombreuses polémiques entourant son leader.

«Après trois années et demie incroyables, je vais quitter la Maison-Blanche pour me consacrer à d’autres projets… Je suis très fière des choses incroyables accomplies pour rendre notre pays plus fort et plus sûr» a affirmé Mme Farah dans un communiqué. Pour rappel, la directrice de la communication de la Maison-Blanche s’était gardée de revendiquer avec férocité la victoire de son leader contrairement à d’autres proches de M. Trump.

Son départ est vu par certains analystes comme un aveu de victoire de Joe Biden même si cette dernière n’a pas fait un commentaire en ce sens. Donald Trump quant à lui poursuit toujours son offensive contre Biden malgré l’annonce du début de la transition.