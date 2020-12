Les autorités américaines ont sanctionné le coton chinois, particulièrement celui provenant de la région du Xinjiang. En effet, hier mercredi 02 décembre 2020, l’administration Trump a fait savoir qu’elle suspendrait les importations de coton en provenance de cette localité chinoise, en raison des travaux forcés dont sont victimes les travailleurs. Les entreprises chinoises ciblées sont la Xinjiang Production and Construction Corps et ses filiales.

“ Des violations des droits de l’homme les plus flagrantes ”

Au cours d’une conférence de presse, le Haut-commissaire de la Sécurité Intérieure, Ken Cuccineli, a indiqué que le label “made In China” ne pointait pas uniquement la Chine, mais était une “étiquette d’avertissement”. “ Ces articles en coton bon marché que vous achetez peut-être pour votre famille et vos amis pendant la saison des cadeaux, s’ils viennent de Chine, peuvent avoir été fabriqués par des esclaves dans certaines des violations des droits de l’homme les plus flagrantes qui existent aujourd’hui ” a-t-il déclaré. Les sociétés concernées sont situées dans une région de 11 millions d’habitants, où vivent des membres de la minorité musulmane ouïghoure.

Elles ont la possibilité de démontrer le contraire aux autorités américaines

La mesure prise par l’administration américaine permettra au service des douanes et de la protection des frontières de retenir des conteneurs de coton ou de produits dérivés du coton chinois. Notons que la sanction émise par le CBP (service des douanes) est connue sous la dénomination de “Withhold Release Order“. Elle permettra également aux entreprises concernées de réexporter ces marchandises ou de prouver aux autorités américaines qu’elles n’ont pas été fabriquées sur la base des travaux forcés.

Pour mémoire, les douanes américaines ont émis au total 13 ordonnances. Parmi celles-ci, se trouve 8 qui étaient appliquées sur des marchandises suspectées d’être issues du travail forcé. Au cours du mois d’octobre dernier, l’importation des produits autres que le coton a été bloquée par les douanes américaines. Il s’agit de l’huile de palme et des produits faits à base d’huile de palme, provenant de la Malaisie.