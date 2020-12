Au Mexique, pays voisin des Etats-Unis, le vaccin de Pfizer/BioNTech contre la Covid-19 a été homologué par le gouvernement. Mais la vaccination ne débutera qu’à la fin du mois de décembre. Chez l’Oncle Sam, pas le temps d’attendre. Le président Donald Trump veut que la solution soit disponible au plus vite pour une vaccination rapide. Les premières doses seront effectivement administrées aux américains dans moins de 24 heures. Le patron de la Maison Blanche a suffisamment mis la pression sur la FDA, l’Agence américaine des médicaments, pour qu’il en soit ainsi.

Le chef de cabinet de Donald Trump aurait ordonné au directeur de cette structure de finaliser au plus vite le processus d’autorisation du vaccin hier vendredi. S’il ne le faisait pas sa démission était réclamée. C’est du moins ce qu’ont fait savoir plusieurs médias américains. Dans la matinée d’hier vendredi le chef de la Maison Blanche avait aussi publié un tweet qui corroborait ses affirmations. « Sortez le fichu vaccin MAINTENANT » avait lancé le leader américain sur son réseau social favori. C’est désormais chose faite.

” Aujourd’hui notre pays a réalisé un miracle médical “

Le vaccin a été homologué et la vaccination va démarrer dans moins de 24H. C’est ce qu’a laissé lire M Trump dans un tweet enthousiaste. « Aujourd’hui notre pays a réalisé un miracle médical…Nous avons d’ores et déjà commencé l’envoi du vaccin à tous les Etats. Le premier vaccin sera administré dans moins de 24 heures » a-t-il écrit sur le réseau social à l’oiseau bleu. Pour rappel, le pays nord-américain est la nation la plus touchée par la Covid-19 dans le monde. Il y a déjà eu plus de 295 mille décès dus à ce terrible virus.

Hier vendredi, le nombre de contaminés avoisinait les 235 mille en 24 heures seulement. Cette situation sanitaire extrêmement préoccupante, justifie peut être l’impatience du chef de la Maison Blanche, lui qui a misé sur le développement très rapide d’un vaccin pour venir à bout de la pandémie.