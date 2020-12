Le président américain Donald Trump a beau contesté sa défaite face à son adversaire démocrate Joe Biden, il n’a d’autres choix que de céder le pouvoir le 20 janvier 2021. La preuve est qu’il apprête déjà la résidence qui devra l’accueillir lui et sa famille dès qu’il quittera la Maison Blanche. Selon le magazine People, le président sortant se rendra probablement dans sa propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

D’après le magazine, le personnel du complexe hôtelier, installé sur un espace de 10.000 mètres carrés, dont une partie a été réservé pour la famille Trump, est déjà à pied d’œuvre pour accueillir la famille présidentielle. D’après People qui a cité une source proche des Trump, le couple a voulu rénover son appartement « pour le rendre plus grand, plus moderne et plus confortable pour son utilisation ».

Une bonne école pour Barron

D’après la même source du média, la première dame est aussi déjà à la quête d’une bonne école pour leur garçon de 14 ans, Barron. « Melania serait à la recherche d’une bonne école en Floride pour Barron, » a-t-il confié, précisant qu’ils « ont cherché le bon endroit dans tout le comté de Palm Beach et dans le comté voisin de Broward ».

Tout comme l’entourage du couple qui doute que cette résidence soit la seule du clan Trump après son départ de la Maison blanche, People envisage également d’autres destinations pour le couple. D’après le magazine, le couple continuera de voyager dans plusieurs autres de leurs résidences dans le pays comme à Bedminster dans le New Jersey et à New York.