L’administration Trump a annoncé la suppression de plusieurs programmes chinois. Hier vendredi 04 décembre 2020, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a fait savoir que cinq programmes chinois seront supprimés, tout en les qualifiant d’« outils de propagande ». Dans un communiqué, il a estimé que ces programmes sont « déguisés en « échanges culturels ».

Il distingue ces programmes d’autres qui sont “bénéfiques”

Pour le secrétaire d’Etat américain, ces programmes « sont complètement financés et opérés par le gouvernement de la République populaire de Chine » ajoutant qu’ils sont « des outils de propagande et de soft power ». Cependant, Mike Pompeo les distingue « d’autres programmes fondés sous les auspices de la MECEA » qui sont, d’après lui, « mutuellement bénéfiques ». Il n’a pas manqué d’ajouter que les programmes mis en cause « fournissent un accès soigneusement aménagé à des responsables du Parti communiste chinois, et non au peuple chinois, qui ne jouit pas des libertés de parole et de réunion ».

De nombreux points de désaccords entre les deux pays

Notons que cette annonce du département américain, est la toute dernière mesure prise à l’encontre de la Chine. Elle intervient dans un contexte de relations diplomatiques détériorées, et de nombreux points de désaccords entre les deux pays. En effet, tout au long du mandat du président Donald Trump, ce dernier a appliqué des sanctions à l’encontre de la Chine, notamment dans le domaine du commerce. Aussi, les Etats-Unis accusent-ils le pays de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, qui a vu le jour à Wuhan.