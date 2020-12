A quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le milliardaire républicain a accordé la grâce présidentielle à une série de personnes très proches de lui. A en croire les informations qui ont été relayées par les médias américains, le père de Jared Kushner qui se trouve être le beau-père d’Ivanka Trump est également sur la liste des personnes ayant été graciées. Charles Kushner avait été condamné pour évasion fiscale et représailles contre un témoin fédéral.

Il plaide coupable pour 16 chef d’accusation

L’affaire qui lui a valu une condamnation remonte à plusieurs années en arrière. Le procureur américain de l’époque Chris Christie avait ouvert une enquête pour contributions illégales à la campagne. Charles Kushner s’était par la suite illustré par ses attaquescontre son beau-frère qui était le témoin dans l’affaire dans laquelle il est impliqué. Le mis en cause a finalement plaidé coupable pour 16 chefs d’accusation d’évasion fiscale, de représailles contre un témoin fédéral et un autre chef d’accusation de mensonge à la Commission électorale fédérale.

La philanthropie lui aurait valu la grâce présidentielle

Pour justifier la grâce présidentielle qui a été accordée au beau-père de la fille du président, la Maison-Blanche a mis l’accent sur la philanthropie dont il aurait fait preuve au cours de ces derniers mois. « Depuis qu’il a purgé sa peine en 2006, M. Kushner s’est consacré à d’importantes organisations et causes philanthropiques, telles que le Saint Barnabas Medical Center et United Cerebral Palsy », a fait savoir le Donald Trump. « Ce bilan de réforme et de charité éclipse la condamnation de M. Kushner et sa peine de 2 ans pour avoir préparé de fausses déclarations de revenus, des représailles de témoins et de fausses déclarations à la Commission électorale fédérale. », a-t-il martelé.