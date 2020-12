Il était l’un des conseillers les plus controversés du président américain Donald Trump. Scott Atlas, un des membres de la cellule de lutte contre le coronavirus de la Maison-Blanche a annoncé sa démission sans donner les raisons de ce choix. «J’écris ces lignes afin de démissionner de mon poste de conseiller spécial auprès du président des États-Unis» pouvait-on lire dans une lettre rendue publique sur twitter.

Il était reconnu pour ses critiques contre le port du masque et le confinement qu’il trouvait dangereux pour l’économie américaine, appelant les citoyens à ne pas suivre les mesures mises en place dans les Etats. Dans sa lettre de démission il a tenu à dire que ses prises de position n’étaient aucunement motivées par des postures politiques. «J’ai travaillé dur avec un seul objectif: sauver des vies et aider les Américains à traverser cette pandémie… Je me suis toujours basé sur les dernières informations et preuves scientifiques, sans aucune considération politique ou influence» dira-t-il.