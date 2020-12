La célèbre chanteuse française d’origine malienne, Aya Nakamura, est revenue sur l’épisode de sa vie où elle a été victime de violences conjugales. Sur le plateau de l’émission Femmes Puissantes de Léa Salamé, diffusée le 18 décembre 2020 sur la chaîne de télévision France Inter, l’artiste âgée de 25 ans a confié : « Je me dis, si ça arrivait à une de mes proches je serais révoltée, donc pourquoi pas pour moi-même ? ».

« J’avais quand même un peu honte »

L’interprète du tube « Djadja » avait publié en mars 2019, sur sa story Instagram, une photo d’elle, avec le visage tuméfié, qui avait fait réagir plus d’un sur la toile. En effet, nombreux étaient les médias qui avaient repris l’affaire, au point où la principale intéressée était contrainte de retirer la photo du réseau social. « Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit… Mais quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris, etc., je me suis dit ‘wouah ah non je veux plus en fait’, j’avais quand même un peu honte » a-t-elle déclaré au cours de son intervention, soulignant qu’elle ne pensait pas que cela pouvait lui arriver un jour.

Elle regrette de n’avoir pas porté plainte

Aya Nakamura n’avait cependant pas porté plainte contre son compagnon de l’époque, qui l’avait battue. Aujourd’hui, la chanteuse regrette de n’avoir pas partagé son histoire. « J’aurais pu faire comme tout le monde et raconter ce qu’il s’était clairement passé… Je pense que j’ai été un peu lâche sur ce coup-là… » a-t-elle estimé. A l’en croire, elle porterait plainte aujourd’hui « et, en plus de ça, j’essaierais de faire passer un message en racontant tout ce qui s’est passé ».