Les députés de la 8è législature ont voté ce mardi 12 janvier 2021, la loi portant organisation du secteur pharmaceutique. Après ce vote, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a fait une sortie médiatique pour expliquer les motivations et les avantages de cette loi. Il a fait remarquer que le vote de la loi portant organisation des activités pharmaceutiques est la consécration de tous les efforts engagés par le gouvernement depuis 2016 dans ce sous-secteur névralgique.

Le ministre Hounkpatin a indiqué que le souci permanent de régulation a amené le gouvernement à engager des réformes d’assainissement du secteur pharmaceutique. Mais les réformes ne sont rien sans «un cadre légal et réglementaire adapté ». C’est donc pourquoi, le gouvernement s’est engagé à porter ce projet de loi. Selon lui, la loi portant organisation des activités pharmaceutiques est une loi majeure qui vise à encadrer et réguler le secteur pharmaceutique, en renforçant de façon spécifique «la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé » et «l’assainissement du sous-secteur pharmaceutique ». La loi renforce aussi «la traçabilité du système d’approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin » et «l’amélioration des soins de santé ».

100 articles

D’après le ministre, le texte voté comporte 100 articles subdivisés en plusieurs titres et chapitres. Cette loi apporte «une cohérence à l’ensemble du dispositif législatif et règlementaire relatif à la pharmacie et au médicament » et «conforte le Bénin dans le respect de ses engagements internationaux exprimés à travers la Convention Médicine, instrument de droit pénal international de lutte contre le trafic des faux médicaments que notre pays avait signé et ratifié ». Elle permet enfin de renforcer la crédibilité de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale, régionale et sous régionale au regard des nouvelles exigences en matière de régulation des produits de santé.