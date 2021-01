Le procès de Georges Bada, des fonctionnaires de la mairie d’Abomey-Calavi et de certains anciens conseillers communaux s’est ouvert ce vendredi 15 janvier 2021 au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. L’ex maire, Georges Bada et ses co-accusés se sont présentés devant les juges pour la première audience de leur procès. Ils sont mis en cause dans une affaire de bradage de réserves administratives de 39 hectares.

Ouverte aux environs de 10 heures (heure locale), l’audience a été suspendue avant de reprendre vers 10 h 30. Car, compte tenu du nombre de personnes présentes à l’audience, le juge a préféré changer de salle d’audience. Après l’audition des accusés, le ministère public a plaidé pour un renvoi du dossier afin que des enquêtes complémentaires soient faites. Les avocats de la défense ont souhaité que les débats soient menés pour les mis en cause exempt d’enquêtes complémentaires. A défaut de continuer, ils ont plaidé pour lever le mandat de dépôt des accusés.

Mais, le ministère public représenté par le procureur du tribunal d’Abomey-Calavi, le juge Aubert Kodjo a insisté sur le renvoi du dossier sous huitaine. Et le juge Raynier Florent Gnansomon, président du tribunal d’Abomey-Calavi est allé dans le sens du ministère public en renvoyant le dossier au vendredi 22 janvier 2021). A l’audience de ce vendredi, L’ex maire, Georges Bada et plusieurs de ses co-accusés ont plaidé non coupables. Il est reproché à l’ancien chef du conseil communale d’Abomey-Calavi (2015 à 2020) des faits «d’associations de malfaiteurs, escroquerie et Abus de fonction ». Parmi la vingtaine de personnes citées dans le dossier, 18 sont en détention provisoire.